Riunione di condominio finisce a colpi di piccone e spranga: 5 arresti a Licata

È finita in una rissa a colpi di spranga e piccone una riunione di condominio a Licata, in provincia di Agrigento. I carabinieri hanno arrestato cinque uomini, artefici ieri sera di un vero e proprio 'street fight' nei pressi di un condominio in contrada Bugiades, sotto gli occhi allibiti e terrorizzati di alcuni passanti.



Quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato i cinque intenti a picchiarsi utilizzando anche un piccone ed una grossa spranga di ferro. Dopo qualche minuto e grazie all'arrivo di altre pattuglie i carabinieri sono riusciti a separare i 'contendenti' e a riportare la calma. La violenta rissa sarebbe scaturita da una discussione legata a questioni di vicinato e rapidamente degenerata.



Tutti e cinque hanno riportato lesioni di vario genere e sono stati accompagnati in ospedale per le cure del caso ma nessuno di loro è in pericolo di vita. Dopo le procedure di identificazione sono stati arrestati con l'accusa di rissa aggravata. Il piccone e la spranga di ferro sono stati sequestrati. Tutti sono stati posti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Ultimo aggiornamento: 16:37

