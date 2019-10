Ritrovata Francesca, 17enne scomparsa, mentre i genitori sono in diretta tv con Barbara D'Urso: la gioia della mamma

Francesca Favero la 17enne scomparsa nel Veneziano è stata ritrovata sana e salva durante il collegamento in diretta televisiva di Pomeriggio 5 con i genitori della giovane, tanto che Barbara D'Urso ha detto: «Porto bene». Oggi, durante il promo del contenitore di Canale 5, il ritrovamento della 17enne. Mamma Carla aveva lanciato un accorato appello social alla figlia Francesca Favero: e pochi minuti prima delle 17 si è saputo che è stata ritrovata sana e salva.

La mamma aveva scritto sui social un post diretto proprio alla ragazza di 17 anni scomparsa da 5 giorni: «Sei un fragile giunco in balia di chissà quale tempesta che in queste ore ti sta travolgendo! - scrive - vorrei poter legare di nuovo le tue mani alle mie, come una volta, per addormentarti serenamente. Oggi cerco le tue mani più che mai, è uno struggimento che mi consuma l anima. Ti aspetto per ricominciare, dimmi da dove, dimmi da quando. Sono stata distratta? Sono stata cieca? C'è un posto caldo e sicuro, ed è dentro di me. Ti aspetto là. Ti amo».

Poi il lieto fine in diretta tv.

Ultimo aggiornamento: 18:25

