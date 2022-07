Taranto, ritrova tomba del nonno dopo oltre un secolo dalla sepoltura grazie all'aiuto dei carabinieri

Cercava il luogo di sepoltura del nonno da anni, ma non era mai riuscito ad avere nessuna notiza su dove si trovasse. Ennio Sgarrino, 81 anni, ex dipendente Inps, però non ha mai perso la speranza. Così si è rivolto al comando provinciale dei carabinieri di Taranto che grazie a una ricerca d'archivio sono riusciti a fornire informazioni più dettagliate sul luogo di sepoltura del nonno, Ennio Moratti, classe 1880, originario di Montefiorino (Modena).

La notizia del ritrovamento

L'uomo durante la prima guerra mondiale era membro della legione «Emilia Romagna», con la quale morì in Albania nel 1917 nel corso di alcune operazioni militari. Le spoglie erano state custodite a Valona fino al 1962, e successivamente trasferite presso il Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare di Bari. Il comandante provinciale dei carabinieri di Taranto, colonnello Gaspare Giardelli, ha voluto personalmente dare la tanto attesa notizia al signor Sgarrino che non è riuscito trattenere le lacrime per la felicità. L'ex dipendente Inps ha ringraziato i militari per la sensibilità e per avergli fornito la possibilità di poter portare un fiore sulla tomba del nonno.

