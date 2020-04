Paghi adesso e ceni (con lo sconto) al ristorante alla riapertura, la Fipe: «I Dining Bond sono un'arma vincente»

Paghi adesso e mangi quando si può. Facendo una scommessa sulla futura riapertura del tuo ristorante preferito, una volta passata l'emergenza da coronavirus. Negli Usa lo hanno già messo in pratica e ora il meccanismo di fiducia sul credito sta dilagando anche in Italia, tanto che la settimana prossima scenderà in campo la Fipe, la Federazione dei pubblici esercizi. Si chiamano Dining Bond e sono stati creati per aiutare il settore della ristorazione, visto che tutti i locali hanno dovuto chiudere le saracinesche. Funzionano come i futures, strumento finanziario in cui le parti, in questo caso ristorante e cliente, si impegnano a vendere e ad acquistare in una data futura un bene a un prezzo prefissato, la cena in questo caso. Insomma

un paga oggi a prezzo scontato il pasto che consumerai domani

nella logica dei voucher regalo.



Ad aggregare l'offerta sono diverse le piattaforme con differenti meccanismi di adesione, ma fioccano anche iniziative singole da parte dei ristoranti soprattutto quelli stellati. «L'arma vincente - spiega il vicedirettore della Fipe, Luciano Sbraga - è la fidelizzazione acquisita nel tempo dal ristoratore che ripaga, ne siamo certi». Il Dining Bond può essere acquistato per sè o regalato ad amici o parenti, quanto alla data da scegliere, è un bel terno al lotto.

