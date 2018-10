Prende solo un antipasto, il ristoratore lo picchia e gli rompe il naso e tre costole

Ha picchiato un cliente perché ha mangiato al ristorante solo un antipasto, rompe il naso fratturandogli anche tre costole. Il fatto è accaduto ad Arezzo e discusso in tribunale nella città toscana. Secondo quanto ricostruito il cliente, un 61enne, di Arezzo, aveva concordato telefonicamente con il padre del ristoratore un pranzo a base di prodotti tipici tra cui i "fegatelli".



Una volta arrivato al locale con gli amici, però, non ha trovato nulla di quanto aveva prenotato. Gli ospiti a quel punto hanno ordinato solo un antipasto e poi si sono alzati per andare via. Il ristoratore a quel punto ha iniziato ad inveire contro il cliente: "sei venuto qui solo per un antipasto" avrebbe detto. Il 57enne ha picchiato selvaggiamente il cliente spaccandogli il naso, fratturandogli tre costole e spedendolo all'ospedale.



Da qui la denuncia per lesioni gravi e il rinvio a giudizio. Il processo si è aperto con l'ascolto dei testimoni ed è stato rinviato a fine anno per la chiusura e la sentenza.

