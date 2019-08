Roma, chiuso un ristorante cinese, insetti e sporcizia su pareti e pavimenti

Proseguono a Roma i controlli da parte della Polizia di Stato in collaborazione con gli Uffici ASL del S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimenti Nutrizione). L’ultimo locale, in ordine di tempo, ad essere controllato è stato un ristorante cinese nella zona dell’Ostiense. Gli agenti del commissariato Colombo, insieme agli esperti del S.I.A.N., hanno riscontrato all’interno del locale pessime condizioni igienico sanitarie, potenzialmente pericolose per la salute dei clienti, che hanno portato ad un provvedimento di chiusura da parte dello stesso Ufficio della ASL.



In particolare è stata rilevata la presenza di insetti e sporcizia su pareti e pavimento; varie irregolarità per quanto riguarda la presenza di prodotti alimentari quali pollame, manzo, maiale, frutta secca e tranci di salmone per il sushi, tenuti nei congelatori privi di etichettatura e confezionamento. Il cibo è stato posto sotto sequestro ed il titolare sanzionato amministrativamente per euro 1500.

Durante il controllo sono state identificate 27 persone di cui 19 stranieri; 2 di loro, dipendenti del ristorante, sono stati accompagnati negli uffici della Questura per la verifica dell’identità e della posizione sul territorio nazionale. Ad un filippino, risultato irregolare, è stato notificato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma.

