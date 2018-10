Salta la fila in mensa, la rissa è virale all'Università di Salerno

Sembra una scena di uno dei migliori film di Bruce Lee: calci, pugni, ma i due giovani protagonisti sono due studenti Unisa.



Uno dei due cerca di scavalcare la fila per la mensa, ma l'azione provoca la rabbia degli altri colleghi e scoppia la rissa. Momenti di tensione, immortalati da un video girato con in cellulare, divenuto virale in rete, con tanto di parodie social sulle pagine spotted unisa, con suddivisioni in round e musiche alla Rocky Balboa. E, come in tutti i match, immediato l'intervento dei dipendenti della mensa a fare da arbitro per sedare gli animi. Centinaia di condivisioni e di commenti.



