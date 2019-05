Rissa e caccia all'uomo davanti alla mensa dei poveri: panico in centro a Mestre

MESTRE - Una maxi rissa con tanto di scazzottata e pestaggi ha avuto come teatro oggi pomeriggio la centralissima via Carducci a Mestre (tra il museo M9 e via Piave) davanti alla mensa ca’ Letizia, ricovero di nullatenenti e sbandati. Alcuni dei contendenti, in gran parte stranieri, si sono messi a picchiare: erano in 5 contro uno che inseguivano per pestare.



Sul posto sono state chiamate le Volanti della polizia e due ambulanze. Non ci sono stati feriti gravi, ma tanto caos e concitazione davanti a decine di persone.

Gli sbandati si sono malmenati e rincorsi in mezzo alla strada fra le auto.

Ultimo aggiornamento: 19:29

