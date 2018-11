Rissa tra due famiglie per l'eredità degli zii: sei arresti nel Napoletano

Ultimo aggiornamento: 13:18

TORRE DEL GRECO - Mega rissa per contendersi l'eredità di tre zii anziani: arrestate sei persone, tutte unite da legami di parentela. Se le sono date di santa ragione ieri a mezzogiorno in via del Cimitero, quattro uomini e due donne tra i 50 e i 25 anni prendendosi a bastonate e caschi in faccia. Tutto questo, a pochi passi dal cimitero, dal liceo classico De Bottis e dalla caserma dei carabinieri. Ma all'arrivo dei militari, allertati da un passante che ha segnalato una rissa per strada, hanno fatto sparire i bastoni. Dagli uomini dell'Arma, però, le sei persone sono state trovate tutte con segni di violenza, qualcuno sanguinante e una, la più giovane, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Maresca, medicata e dimessa con una prognosi di tre giorni.Sono stati tutti arrestati dai carabinieri della Stazione Capoluogo e oggi saranno giudicati per rito direttissimo al Tribunale di Torre Annunziata. Si tratta dei due fratelli R.P. e G.P di 44 e 40 anni che insieme a C.D.D. (moglie del primo) si sono azzuffati con un loro cognato 50enne R.M. e con la figlia e il genero di quest'ultimo, C.M. e A.C di 25 e 26 anni. Ora i carabinieri indagano per ricostruire la dinamica della rissa. Ma, in base alla prima ipotesi, il motivo sarebbe legato a una cospicua eredità, tra beni mobili ed immobili, di tre zii anziani (malati, non sposati e tra i 75 e gli 85 anni) che i due gruppi familiari si contenderebbero.Infatti, la rissa è scoppiata in via del Cimitero, la stradina che collega la principale via Nazionale con Viale Generale Alberto dalla Chiesa, proprio dove abitano i tre zii, fratelli tra loro. I loro beni, costituiti da diversi appartamenti e un notevole tesoretto accumulato negli anni, pare siano corteggiati da entrambe le famiglie. Spesso anche con attenzioni, regali e frequenti visite. E ieri a mezzogiorno le due famiglie si sono incontrate proprio sotto casa loro, forse entrambe per fargli visita, ed è così che è scoppiata la rissa. Secondo alcuni testimoni oculari infatti, i due fratelli e la moglie di uno di loro quando hanno incontrato il cognato insieme alla figlia e al marito hanno immediatamente cominciato ad alterarsi. Già scaldati da vecchi dissidi i due gruppi prima hanno iniziato a discutere animatamente, alzando la voce. Poi dalle parole sono passati ai fatti. Avrebbero cominciato a colpirsi pesantemente con i caschi e poi con dei bastoni. I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato le sei persone ancora in pieno parapiglia e hanno riportato l'ordine e sedato gli animi. Alcuni degli arrestati sono già noti alle forze dell'ordine per motivi di violenza. Il 44enne R.P. in passato è stato raggiunto da Daspo per alcuni episodi di violenza verificatisi allo Stadio Liguori, durante le partite della Turris. Come riferito da alcuni conoscenti di entrambe le famiglie pare che gli scontri ci siano già stati, uno proprio alcuni giorni fa.