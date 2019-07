Rissa in crociera tra i fiordi norvegesi, cabina usata come prigione: sei feriti e due arresti

Una rissa nel bel mezzo di una crociera, con piatti e mobili usati come armi e le camere usate come "galere" dove confinare gli autori in attesa dello sbarco. La colluttazione, che ha causato sei feriti (e poi due arresti), è scoppiata sulla nave Britannia della P&O Cruises. Tutto, poi, sarebbe scoppiato per il dress code e per un turista vestito da pagliaccio. I fatti sono avvenuti dopo un viaggio di una settimana nei fiordi norvegesi, racconta la Bbc nella sua versione online, nel tragitto tra Bergen, in Norvegia, e Southampton, nel Regno Unito. In manette sono finiti un 43enne e una 41enne: dovranno rispondere del reato di aggressione.

“There was blood everywhere”. Violent late night brawl in the buffet onboard @pocruises Britannia left staff who intervened injured, as passengers used furniture and plates as weapons. Witnesses told me they were so frightened they had to hide, as family groups fought.

— Richard Gaisford (@richardgaisford) 27 luglio 2019