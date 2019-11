Rissa tra bambini di 10 anni albanesi e marocchini finisce a coltellate: portati in ospedale

È dovuto intervenire il Tribunale dei minori sul caso che sta infervorando la provincia di Taranto. Un litigio tra bambini di circa 10 anni si trasforma in una rissa: uno dei ragazzini, di origini albanesi è stato colpito da una coltellata alla gamba, rimanendo ferito fortunatamente non in maniera grave.

Siamo a Sava, in provincia di Taranto, dove ad affrontarsi sono tre ragazzini, oltre all'albanese rimasto ferito, ce ne sono altri due: uno è originario del paese, l'altro è marocchino. Dopo la corsa in ospedale per curare la ferita del ragazzino accoltellato, si è attivato il Tribunale del minori, anche in relazione al ruolo dei genitori, che hanno lasciato i figli senza supervisione.



Ultimo aggiornamento: 15:50

