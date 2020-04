ripartiamodallitalia, anche la creazione di Buoni Vacanza tra le richieste del “Manifesto per il turismo italiano”

C'è anche la creazione di Buoni Vacanza da utilizzare per la prossima stagione estiva tra le richieste di tour operator, agenzie di viaggi e organizzatori di eventi che si sono uniti per lanciare il

Manifesto per il turismo italiano

con l'hastag #ripartiamodallitalia. È un appello alle istituzioni, a tutti coloro che vivono di turismo e agli italiani «per salvare un settore che rappresenta il 13% del Pil nazionale, pari a 232,2 miliardi di euro ed è uno dei principali motori dell'economia, della società e della cultura italiana». L'iniziativa - che unisce per la prima volta aziende private concorrenti - è delle associazioni Astoi Confindustria Viaggi (che rappresenta il 90% del tour operating in Italia), Fto (che raccoglie il mondo della distribuzione turistica con network e agenzie indipendenti e altri segmenti del settore) e importanti operatori del comparto: Alpitour World, Gruppo Gattinoni, Robintur Travel Group, Uvet, Naar, Veratour, Viaggi Del Mappamondo, Nicolaus-Valtur, Ota Viaggi, Giver Viaggi e Crociere, Idee per Viaggiare, Futura Vacanze, Trinity Viaggi Studio, Alidays, Bluserena e TH Resorts.



I firmatari e i sostenitori del Manifesto chiedono con urgenza al governo l'adozione di alcune azioni forti per la sopravvivenza delle imprese e di tutti i lavoratori: la costituzione di un Fondo straordinario di sostegno al mancato reddito per tutte le imprese del settore turismo organizzato mediante finanziamenti a tasso zero e prestiti a fondo perduto proporzionalmente al fatturato di ogni singola azienda del settore, oltre al prolungamento della cassa in deroga e ai Buoni Vacanza per cominciare a pensare all'estate con un po' di ottimismo.

