Scuole, sos presidi: lunedì 10% personale assente. Zaia: «Si esprima Cts o qui sarà una calvario»

Sale la tensione in vista della riapertura delle scuole. I presidi annunciano già che ci saranno assenze lunedì 10 gennaio: 100.000 dipendenti ammalati o in quarantena. Si tratta del 10% di tutto il personale. «Stimiamo che lunedì potrebbero essere assenti 100.000 dipendenti della scuola su un milione - tra docenti e personale Ata - ovvero un 10% del totale, per le più svariate questioni legate a Covid, quarantene, vaccini eccetera», dice interpellato dall'ANSA il presidente dell'associazione nazionale presidi Antonello Giannelli precisando «che per ovvi motivi si tratta di numeri stimati approssimativamente e che saranno verificati una volta aperte le scuole».

APPROFONDIMENTI CAMPANIA Foto IL FOCUS Scuole chiuse in Campania IL FOCUS Scuola, perché si rischia di andare subito in quarantena?... ROMA Scuola, i medici sostengono i presidi: «Rinviate il...

Scuole chiuse in Campania, la Regione: «Legge ci consente stop didattica in presenza». Sicilia, rientro in classe rinviato di tre giorni

Se Vincenzo De Luca in Campania ha scelto di rinviare l'apertura delle scuole, contro il governo che ha promesso di impugnare l'ordinanza, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia chiede che si esprima sulla questione scuola il Comitato tecnico scientifico: «Sulla scuola penso sia fondamentale l'autorevole espressione scientifica del Cts, che stiamo ancora attendendo, dopo che su mia iniziativa questa richiesta è stata presentata in Conferenza Regioni e portata al Governo». Secondo Zaia, di fronte «all'importante ondata del contagio» e al dibattito conseguente sulla riapertura o meno «abbiamo davanti uno scenario che sarà un calvario per la scuola, tra insegnanti colpiti dal Covid, altri assenti per malattia, altri ancora no vax e nuove regole della Dad. Insomma quella della scuola rischia d'essere una falsa apertura».

«Di certo - aggiunge il presidente del Veneto - non avremo le scuole piene». E siccome, in linea di principio, riflette Zaia, «le Regioni potrebbero attivare ordinanze in qualsiasi momento, e dall'altro, come sta accadendo, il Governo impugnarle, penso sia quanto mai fondamentale una espressione autorevole dal punto scientifico sul tema scuola del Cts, che inspiegabilmente ancora non si è espresso». «Auspico che ciò avvenga quanto prima - conclude - perchè lunedì 10, in linea teorica, si dovrebbero aprire le scuole».

Ospedali, l’allarme del Cts: interventi o rischio collasso. In tre settimane numeri da zona rossa in tutta Italia

Il governo va avanti: è arrivata la circolare operativa

Il Ministero dell'Istruzione intanto ha inviato alle scuole una nota operativa con le indicazioni per l'applicazione delle nuove misure per la gestione dei casi di positività contenute nel decreto legge approvato lo scorso 5 gennaio in Consiglio dei Ministri. «Quando si registrano due casi di positività in una stessa classe - si legge in una nota del Ministero - i requisiti per poter frequentare in presenza, durante il regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato alla scuola di appartenenza». «La norma di legge, dunque, in questo specifico caso autorizza le scuole a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti, senza che ciò comporti una violazione della privacy». Prima dell'invio, questa mattina, il Ministero ha convocato una riunione per illustrare le misure e la nota stessa alle Organizzazioni sindacali. La circolare ripercorre quanto previsto dal decreto legge per la gestione dei casi di positività fra gli alunni ma anche quanto previsto per il personale scolastico, interno ed esterno, in base alle recenti disposizioni del Ministero della Salute, in particolare quelle del 30 dicembre scorso.

La nota approfondisce alcuni aspetti che sono stati oggetto di quesiti dopo l'approvazione del decreto legge. In particolare, nel documento si specifica che, nella scuola secondaria di I e II grado, quando si registrano due casi di positività in una stessa classe i requisiti per poter frequentare in presenza, durante il regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato alla scuola di appartenenza. Il decreto prevede, infatti, che, con due casi di positività nella stessa classe, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, che sono guariti da meno di 120 giorni, che hanno fatto la dose di richiamo, possono frequentare in presenza, in regime di auto-sorveglianza.

Nuovo decreto Covid in vigore da oggi. Quarantena, scuola, green pass, obbligo vaccinale: il testo integrale