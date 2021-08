Rimini, figlia dodicenne fa arrestare il padre che picchiava la madre

Mercoledì 4 Agosto 2021, 19:41 - Ultimo aggiornamento: 19:56

Ha visto il padre che picchiava la madre. Così una dodicenne per interrompere il litigio violento ha chiamato la polizia e ha fatto arrestare il genitore. È successo la notte scorsa a Rimini. A chiedere aiuto, e a far arrestare il padre, appunto è la figlia dodicenne della coppia che, spaventata, è scesa in strada e ha chiamato la Polizia.

APPROFONDIMENTI CHIETI Ottantenne abbraccia e bacia ragazzina di 16 anni: un file audio... PESCARA Picchia tutta la famiglia che non vuole dargli i soldi,... ABRUZZO «Metta la mascherina». Tassista presa a pugni e... PODCASTascolta Saman Abbas, le altre e gli altri: storie di matrimoni combinati EMILIA ROMAGNA Saman, il fidanzato: «Spero sia ancora viva». Oggi...

La telefonata della ragazzina alla centrale operativa è arrivata intorno all'una di notte. Piangendo ha chiesto aiuto perché il padre stava appunto picchiando la madre. I poliziotti l'hanno trovata in strada in lacrime. Davanti agli agenti, entrati in stanza in albergo, l'uomo - un 35enne italiano - ha inizialmente negato litigio e aggressione ma la donna è apparsa, secondo quanto ricostruito, provata e con segni di violenza sul viso.

La vittima avrebbe poi trovato il coraggio di raccontare agli agenti quanto accaduto, riferendo di diversi episodi pregressi di violenza, sia fisica sia verbale, anche in presenza dei figli minori. Sul corpo aveva segni di percosse precedenti. Ha riferito di non aver mai denunciato il marito temendo per la propria incolumità e per quella dei bambini.

La donna è stata quindi accompagnata in pronto soccorso, mentre l'uomo - con precedenti penali - è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato in carcere.

Botte e minacce di morte alla ex: un arresto a Terracina

Prende a calci e pugni la madre arrestato ternano di 23 anni

Stalker, arrestati i vicini dopo cinque anni da incubo: un ragazzo costretto a trasferirsi all'estero

Stalker, arrestati i vicini dopo cinque anni da incubo: un ragazzo costretto a trasferirsi all'estero