Rignano, la frase del candidato sindaco Matrone: «Donna col tacco 12 cosa può capire in un cantiere?». È bufera

«Come si può pensare che una donna con il tacco 12 che va in un cantiere possa capirci qualcosa». Le parole sono da attribuire a Michele Matrone, candidato sindaco di Rignano sull'Arno (Firenze). Il rappresentante del centrodestra le avrebbe pronunciate, riferendosi a Dominga Guerri, che lo sfiderà alle urne il 12 giugno prossimo. Parole, che sono state tacciate come «offese sessiste», in una nota pubblicata da "Insieme per Rignanò, il movimento che ha candidato la stessa Guerri. Matrone avrebbe pronunciato le parole «in un incontro elettorale che si è svolto nella giornata di ieri a San Donato in Collina», si legge.

La nota di accusa

«Affermazioni sul fatto che le donne non siano (eufemisticamente) capaci di svolgere attività politica per le loro scelte in fatto di abbigliamento, tacchi e di atteggiamenti - sottolinea in una nota la lista Insieme per Rignano -, è offensivo verso tutto il nostro movimento civico e riguarda tutta la cittadinanza rignanese». «Riteniamo che sia necessario mantenere alta l'attenzione nei confronti della discriminazione sessuale e della dignità delle donne - prosegue la lista -. Dispiace notare come, ancora nel 2022, si possano usare parole sessiste che non appartengono più a nessuna coalizione politica. L'uso di attacchi personali, conditi con dichiarazioni vergognose e retrograde, è ignobile e deve essere fortemente condannato».