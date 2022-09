Mercoledì 21 Settembre 2022, 06:57 - Ultimo aggiornamento: 06:59

Le braccia tese, ancora aperte all'abbraccio, sempre accoglienti, come se nulla fosse cambiato. Il volto cancellato, la superficie, un tempo morbida, oggi indurita e facile a rompersi. E il profumo di gomma, dolciastro, tipico dei giochi dei bimbi, ormai totalmente perduto, sostituito da sentori di sale e polvere, di tempo passato e memorie perdute. C'è anche un pupazzo della serie dei Barbapapà, datato 1974, tra gli oltre cinquecento reperti restituiti dal mare, oggetto di Archeoplastica, progetto di educazione e sensibilizzazione sull'inquinamento da plastica nel mare, che dalle spiagge corre online, tra sito e social, a raccontare i frutti di giornate di raccolta collettiva effettuate da volontari sulle coste italiane dal 2018. E, di fatto, a ricostruire la storia commerciale del Paese, prodotto su prodotto.

I REPERTI

«Un accanito raccoglitore di plastiche spiaggiate», si definisce l'ideatore Enzo Suma, che ha creato un museo virtuale, dove osservare i reperti e organizza anche mostre, nelle scuole e non solo, per ricordare chi eravamo e riflettere su chi siamo - più ancora, su chi vogliamo essere - oggi. Bottiglie, contenitori di ogni forma, giocattoli: il mare ha fatto tesoro di oggetti perduti o gettati e ora li restituisce, onda su onda, quasi ne fosse saturo, a sollecitare gli animi. E a farsi memoria di più produzioni, tra costume e consumo. Molte delle cose rinvenute, infatti, sono scomparse dal mercato da anni, perfino decenni, eppure, più o meno intatte, sono ancora vive, ben riconoscibili. «Quello che raccolgo - dice ancora Suma - è il risultato del nostro sistema di consumo». Ecco allora contenitori di creme solari - iconica la Coppertone anni Sessanta - con molta probabilità, terminati e abbandonati in spiaggia. Dello stesso decennio, la Miniball Eldorado, contenitore a forma di pallone che racchiudeva un gelato cioccolato e vaniglia, che all'epoca costava cento lire. E una bottiglia di Pulivetro a forma di gufo. Non manca un tappo con il marchio Moplen, che potrebbe essere addirittura della fine degli anni Cinquanta.

LA STORIA

Dagli anni Settanta, la crema Nivea, che si vendeva a 800 lire, il detersivo per i piatti Last che ne costava 280. Poi, la pipa gelato a forma di pagliaccio o cane, ambitissima dai bambini negli anni Ottanta, perché, finito il gelato - era alla vaniglia - si poteva usare per bere, fare le bolle di sapone e, perché no, come formina per la sabbia. O lo sparacaramelle, con l'apertura modellata su personaggi da fumetto. E così via, dalla prima versione della crema Johnson al Vetril, dal caffè Suerte alla scheda telefonica anni Novanta da diecimila lire, per salutare amici o partner quando si era in vacanza e il telefono pubblico era l'unico strumento per sentirsi vicini. Decenni di storia del costume - anche del mal costume - conservati dal mare. Come quel piccolo Barbapapà, appunto, più precisamente Barbazoo, personaggio che proteggeva la natura, le cui storie hanno addormentato molti bimbi, ma risvegliato evidentemente meno coscienze.