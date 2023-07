Venerdì 21 Luglio 2023, 13:25

Lettere alte 4 metri e profonde 2 centimetri: la scritta DUX incisa con lo scalpello nel 1940 sul costone roccioso la Penna a Villa Santa Maria (Chieti) torna a infiammare anche l'estate 2023. Nel luglio 2019 la prima ripulitura con la candeggina, ad opera del noto scalatore abruzzese Giampiero Di Federico. Adesso riemerge di nuovo la scritta e riesplode l'indignazione dell'ex parlamentare Camillo D'Alessandro, attuale coordinatore regionale di Italia Viva.

La scritta venne incisa sulla Penna (pinnacolo, una falaesia di arenaria) nei pressi della chiesa della Madonna del Rosario che sovrasta il paese noto anche come La patria dei cuochi. Una versione in sedicesimi della gigantesca scritta DUX realizzata con gli aberti sul monte Giano ad Antrodoco (Rieti)

«Riappare per la seconda volta la scritta Dux - denuncia ancora D'Alessandro - impressa dalla propaganda fascista, grazie alla volontà dell'amministrazione comunale, che in passato aveva sollevato polemiche arrivate in Parlamento e nelle cronache nazionali. Siamo a Villa Santa Maria, nel Sangro dei patrioti della Brigata Majella, a uno sguardo dal loro sacrario. Per la seconda volta il sindaco ha deciso di fare riemergere la scritta Dux, cioè di un criminale che firmò le leggi razziali e condannò alla morte milioni di italiani. Quando ero parlamentare rammenta D'Alessandro - sollevai il caso. Il tempo e il disonore nel tempo hanno cancellato quella scritta, ma il sindaco la fa riemergere per la seconda volta. Non vorrei che per farlo siano addirittura stati impiegati fondi pubblici».

Un incredulo D'Alessandro si chiede: «Può darsi che non ci si renda conto che proprio quel nome, proprio nel Sangro, anche a Villa Santa Maria, ha rappresentato dittatura, morte, dolore, fame. Quando si normalizza la vergogna che è stata e che continua a vivere».

LA REPLICA

Alla riaccesa polemica estiva replica sorpreso il sindaco Giuseppe Finamore: «Già nel 2019 venne considerata un bene storico culturale da preservare. Da parte mia nessun intento politico o di propaganda. La prima volta fu ripulita per il progetto la via della risalita con 52 percorsi previsti, dopo il consolidamento di sicurezza del costone, per 3,5 milioni di euro. Dai primi 26 sentieri siamo già arrivati a 31. Già alla prima polemica sono accorsi a Villa Santa Maria centinaia di turisti e tanti giornalisti. Mai avuta tanta pubblicità. Dietro a quel progetto c'è proprio il turismo. Col muschio che ha ricoperto la scritta sono giunte anche segnalazioni da parte di persone che hanno scritto alla Forestale o al Prefetto perché venisse pulita. Non c'è mai stato clamore qui, si tratta solo di iniziative di nostalgici per fare polemiche».

Finamore, rieletto lo scorso maggio, si ritrova con le stesse accuse. «Non ho nessuna intenzione di ricoprire la scritta conferma -. È sempre stata là, noi siamo cresciuti con quella scritta che non inneggia a niente, è una scritta che c'era e se serve da attrattiva va benissimo. Nostra volontà è la sicurezza dei cittadini».