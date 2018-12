Ridurre le liste d'attesa e il superticket: la delibera della Lombardia

Ridurre le liste d'attesa e il peso del superticket; ottimizzare la presa in carico di anziani e malati cronici; potenziare i servizi per l'autismo, l'Alzheimer e le dipendenze. Sono alcuni degli obiettivi sanitari chiave contenuti nella delibera delle 'Regole di sistema 2019', approvata oggi dalla Giunta regionale della Lombardia su proposta dell'assessore al Welfare, Giulio Gallera. «È importante innanzitutto sottolineare - premette - che per il 2019 non solo le risorse destinate da Regione Lombardia al Fondo sanitario regionale, pari a 18,5 miliardi di euro, rimangono invariate, ma destiniamo quote importanti in diversi ambiti».



L'OBIETTIVO

«Obiettivo primario di questa XI legislatura - precisa Gallera - è ridurre ulteriormente il cosiddetto superticket. Per questo per il 2019 abbiamo deciso di promuovere un'ulteriore politica di esenzione del pagamento per un valore complessivo di 11 milioni di euro, a favore di fasce di popolazione a basso reddito familiare, con l'obiettivo di garantire un livello adeguato di accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale. Si tratta di risorse stanziate a livello nazionale per favorire rimodulazioni del superticket.

