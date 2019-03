Lazio, anche i 'rider' hanno la loro legge, approvata in consiglio

Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Daniele Leodori (Pd), ha approvato ieri - con 24 voti a favore, otto contrari - la proposta di legge regionale numero 40, 'Norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitalì, un provvedimento che mira alla tutela dei cosiddetti 'rider', vale a dire coloro che effettuano consegne a domicilio utilizzando cicli o motocicli e più in generale, di tutti i lavoratori della cosiddetta 'gig economy', vale a dire quel modello economico in cui domanda e offerta di servizi e competenze sono gestiti on line attraverso piattaforme e app dedicate. Lo riferisce la regione Lazio. La nuova legge regionale ha come principio la promozione dello sviluppo responsabile della nuova economia legata alle piattaforme digitali, proteggendo i lavoratori indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro. In particolare, i tredici articoli della legge approvata oggi introducono: la tutela della salute e della sicurezza, incentivando la formazione obbligatoria a carico delle piattaforme e stabilendo la manutenzione dei mezzi di lavoro a carico della piattaforma.

