Rider, il collettivo dei fattorini: «Il 1 maggio scioperate e non usate le app»

Rider, il collettivo dei ciclo-fattorini: «Il 1 maggio scioperate e non usate le app». Il problema dei rider «non sono le mance» ma il fatto di non avere un minimo garantito che permetterebbe «di difenderci dal ricatto del cottimo e dai meccanismi reputazionali discriminatori»: dopo le polemiche sul comportamento dei clienti vip 'taccagni', il collettivo di fattorini Deliverance torna sull'argomento con un post sulla propria pagina Facebook in cui invita a partecipare allo sciopero del primo maggio.

«Abbiamo alzato la voce per farci sentire dalle aziende e dalle istituzioni perché - scrivono - nonostante le proteste degli ultimi anni, gli scioperi, i tavoli di contrattazione, i processi e dopo aver presentato una proposta di legge al Ministero del Lavoro sul riconoscimento del nostro status di lavoratori, ad oggi le nostre richieste rimangono ancora inascoltate».

«Per questo e non solo - aggiungono - invitiamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori delle città e i solidali con la nostra lotta a scioperare insieme a noi questo Primo Maggio». «Il giorno della Mayday - è l'invito -, non usate le app e partecipate alla manifestazione che si terrà in Piazza Morbegno a Milano dalle ore 15.30 se siete nei paraggi».

