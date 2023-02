Riciclo, Assorimap: «Dopo credito d'imposta, auspichiamo Iva sotto il 5%»

"Abbiamo apprezzato l'inserimento nell'ultima Legge di Bilancio del rifinanziamento destinato al 'credito d'imposta per l’acquisto di materiali riciclati' di cui hanno potuto già usufruire nel 2022 le imprese utilizzatrici di manufatti realizzati con materiali riciclati. Si tratta di un incentivo utile, che però può essere accompagnato da nuovi interventi a sostegno del mercato delle Materie prime secondarie (Mps) . Auspichiamo quindi che il Governo prosegua in questa direzione, continuando a sostenere le imprese del riciclo meccanismo della plastica, che costituiscono il cuore dell'economia circolare. Per esempio, una misura utile e funzionale potrebbe risiedere nell'introduzione di una fiscalità agevolata, con l'Iva sotto il 5%, sulla compravendita di MPS e di prodotti realizzati con materiali riciclati. Una leva fiscale che si rivelerebbe uno strumento fondamentale a sostegno del settore e che garantirebbe nuova linfa vitale a chi opera nel riciclo". Lo afferma, in una nota, Assorimap, l’Associazione Nazionale delle imprese che riciclano le materie plastiche.