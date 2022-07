Riccione, due sorelle uccise dal treno attraversando i binari. Giulia Pisanu aveva 17 anni, Alessia 15

Tragedia a Riccione. Due ragazze, due sorelle di 15 e 17 anni , sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla stazione del centro turistico di Rimini diretto verso Milano. È successo intorno alle 7. Dalle prime informazioni le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando. Le due sorelle erano residenti in provincia di Bologna. La polizia, Questura di Rimini e Polfer, ha rintracciato il padre delle due ragazze che sta arrivando all'obitorio dell'ospedale di Riccione per l'identificazione.

Riccione, chi sono le vittime

Si chiamavano Giulia e Alessia Pisanu le due sorelle di 17 e 15 anni morte questa mattina a Riccione, investite da un treno in stazione in circostanze ancora da chiarire. Vivevano con la famiglia a Madonna di Castenaso, in provincia di Bologna, dove il padre ha un'azienda di traslochi. «Ci è arrivata la conferma che non avremmo mai voluto: le due giovani sorelle travolte da un treno a Riccione sono, purtroppo, nostre concittadine. Siamo senza parole davanti a questa tragedia cosi difficile da capire e da accettare e proviamo un dolore incolmabile», scrive il Comune di Castenaso guidato dal sindaco Carlo Gubellini. «È un grande dolore per tutta la comunità», dice il primo cittadino all'ANSA. «L'intera comunità di Castenaso si stringe attorno ai genitori, ai familiari, agli amici: Giulia e Alessia, che la terra vi sia lieve. Siete volate via troppo presto».

L'incidente a Riccione

Accertamenti sono in corso da parte della Polizia Ferroviaria. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona e si stanno predisponendo servizi sostitutivi ai treni regionali con degli autobus. «Siamo sconvolti. Sono vicina al dolore delle famiglie e il nostro pensiero è solo per le madri delle ragazze». Lo dice Daniela Angelini, sindaca di Riccione, parlando delle due giovani investite e uccise da un treno in transito, verso le 7 di questa mattina, in stazione. A nome di tutta la comunità di Riccione esprimo profondo dolore per quanto accaduto questa mattina nella nostra Stazione e cordoglio per le famiglie colpite da questa immane tragedia. In questo momento di dolore verso le famiglie di queste due giovani donne, siamo vicini alle Forze dell' Ordine che stanno lavorando per fare luce su quanto accaduto», ha scritto poi in una nota la sindaca Angelini.

IL RACCONTO - «Ho visto le due ragazze che volevano andare nel secondo binario, perché c'era il treno fermo per Ancona. Allora mi sono messo a urlare e dietro di me si sono messe a urlare altre persone che aspettavano per prendere il treno. Tra le urla ho sentito il fischio del treno del primo binario, che andava verso Milano,sono sicuro fosse una Frecciarossa. Ho sentito un gran botto, non ho capito più niente, tutta la gente si è messa a urlare». Questa la testimonianza in un video pubblicato dal Corriere di Romagna, di un teste che questa mattina ha assistito all'investimento delle giovani ragazze. Di una il teste dice: «Non mi sembrava in sè».

Le indagini

Agli accertamenti stanno collaborando carabinieri, Polfer e agenti della questura di Rimini. Al momento è stato trovato un telefono cellulare, ma danneggiato. Sul posto anche la sindaca di Riccione Daniela Angelini, per dare supporto e fruibilità alla zona della stazione. Ci sarebbero alcuni testimoni oculari che gli investigatori stanno sentendo e bisognerà incrociare queste testimonianze con l'analisi dei video delle telecamere in stazione. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, da un attraversamento imprudente, a un litigio tra le due finito sui binari, a un tentato suicidio di una delle due con l'altra che tenta di fermarla ed entrambe finiscono travolte dal treno in corsa.

Il questore: presto per la dinamica

Sono in corso e proseguono gli accertamenti a Riccione per chiarire quanto successo intorno alle 7 quando due giovani ragazze, ancora non identificate, sono state falciate da un treno AV in transito. «Stiamo ricostruendo ciò che è accaduto. Stiamo vagliando le telecamere esterne alla stazione e quelle interne e verbalizzando le 2-3 persone che erano presenti in quel momento. E' troppo presto per poter parlare di dinamica perché prima di dare questi elementi è giusto lavorare per identificare le due ragazze», ha spiegato il questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro che è stata sul posto. Attualmente l'ipotesi che appare meno accreditata è quella di uno scivolamento accidentale, mentre si continua a lavorare sull'eventualità di un suicidio (con una delle ragazze che forse ha cercato di salvare l'altra) oppure di un incauto attraversamento per raggiungere un treno su un secondo dei due binari della stazione.

Disagi in stazione

Disagi in stazione a Rimini per le ripercussioni dell'incidente di Riccione, dove due ragazze sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità. Code alle biglietterie per chiedere informazioni o cambiare biglietti, persone in fila vicino ai binari in attesa dei treni. Sul tabellone sono indicati ritardi fino a 240 minuti per due treni AV in direzione Milano e altri con ritardi superiori ai 60 minuti. Dal piazzale partono i trasferimenti sostitutivi in bus verso Cattolica e le Marche. Sono segnalate anche navette private per il trasferimento alla stazione di Bologna.