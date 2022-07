Riccione, un testimone: «Ho visto le due ragazze e ho iniziato a gridare. Poi il fischio del treno»

Un testimone in un video pubblicato dal Corriere di Romagna, racconta il momento dell'investimento di due ragazze da parte di un treno alla stazione di Riccione: «Ho visto le due ragazze che stavano andando verso il secondo binario, dove c'era il treno fermo per Ancona. Ho subito iniziato a gridare e anche le persone che aspettavano il treno si sono messe a urlare. Poi ho sentito un fischio del treno che andava verso Milano, sul primo binario e un grande botto. Non ho capito più nulla e tutta la gente si è messa a urlare». Il testimone, parlando di una delle due ragazze, riferisce: «Non mi sembrava in sé».