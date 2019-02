Accoltellati per una parola di troppo davanti a locale notturno a Riccione: gravissimi due 23enni

Accoltellati per una parola di troppo: due giovani sono ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale di Rimini dopo essere stati accoltellati la notte scorsa in un locale di Riccione, sulla riviera romagnola. Sono intervenuti i carabinieri, allertati in seguito a una lite. I militari, che hanno disposto posti di blocco in tutta la zona, sono ora sulle tracce degli aggressori.



Ad essere raggiunti dai fendenti, riporta una nota sintetica del 118, sono stati due giovani di 23 anni, condotti all'Ospedale Infermi con codice di massima gravità. I fatti risalgono all'una della scorsa notte in viale Torino nei pressi del locale La Mulata. Oltre ai sanitari - presenti con due automedicalizzate e due autoambulanze - sono intervenuti i carabinieri che hanno disposto posti di blocco in tutta la zona e si sono messi sulle tracce degli aggressori. © RIPRODUZIONE RISERVATA