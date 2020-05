Riaperture, le 8 raccomandazioni del Cts per prevenire la risalita del coronavirus

Ultimo aggiornamento: 23:06

Distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro, rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti, capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed ospedaliera. Sono i tre criteri di partenza del Comitato Tecnico scientifico del 15 maggio, contenuti nell’allegato 10 al Dcpm varato domenica 17.Nel documento del gruppo di scienziati che assiste l’esecutivo, «il CTS individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti».Quindi il Comitato, facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL, formula otto raccomandazioni:1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste;2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);3. L’effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;6. L’adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;7. L’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.Il documento degli scienziati fa parte degli allegati al Dcpm che regolano in dettaglio le riaperture di tutti i settori da lunedì 18 che Il Messaggero.it è in grado di pubblicare.