La Liguria riapre luna park, trenini, bocce e guide turistiche

Lariapre ie i trenini turistici. Con una ordinanza, il governatoreha disposto di adottare l’aggiornamento e l’integrazione delle Linee guida per la riaperture delle attività a partire dal 26 maggio. Le concessioni riguardano le attività di spettacolo viaggiante con installazioni singole, la riapertura con installazione plurime, compreso luna park demandando ai sindaci la disciplina degli accessi alle aree con proprie ordinanze.Riaperture di trenini turistici, attività di formazione professionale ai soggetti pubblici e privati con possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, quali le attività svolte in laboratorio con l’utilizzo di macchinari, attrezzature, strumenti nonchè in spazi aperti e gli stage che riguardino attività economiche che non siano sospese. In più riaperture di noleggi di auto, biciclette, moto, monopattini, circoli culturali, ricreativi, bocciofile, guide turistiche.