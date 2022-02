Studente della scuola politica di Renzi si toglie la vita. Il leader di Iv: ​«Porteremo con noi il suo sorriso»

«Purtroppo, tra le preoccupazioni del Papa espresse ieri, ve n’è una che riguarda la comunità dei nostri ragazzi, che frequentano la scuola “Meritare l'Europa”. Uno di loro, uno di noi, si è tolto la vita, proprio nelle ore in cui il Papa parlava in tv dell’aumento dei suicidi giovanili. Davanti a un gesto così drammatico e estremo credo che nessuno abbia parole da condividere, se non il dolore. C’è una bellissima canzone di Fabrizio de Andrè, "Preghiera in gennaio". Penso a quella mentre ho voglia di abbracciare la famiglia e i ragazzi che erano con noi a Ponte di Legno. Ricorderemo Giuseppe a Ventotene. E porteremo con noi il suo sorriso, la sua voglia di impegno civile, e il suo dolore, la sua fatica esistenziale». Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews, la newslettter settimanale collegata alla pagina internet personale.

"Meritare l'Europa" è la scuola di formazione politica di Italia Viva, il partito di cui Renzi è leader, aperta a 250 partecipanti da tutta Italia che si danno appuntamento per studiare la pubblica amministrazione e la politica nazionale e internazionale. L'ex presidente del Consiglio ha dedicato al giovane Giuseppe la canzone di De Andrè ispirata a una poesia di Francis Jammes intitolata Priere pour aller au paradis avec le anes, una vera e propria preghiera pensata da Faber per l'amico Luigi Tenco e scritta di ritorno da Sanremo dove si era precipitato alla notizia che l'amico si era tolto la vita.

Durante la trasmissione di Fabio Fazio su Rai Tre, proprio domenica 6 febbraio, il Santo Padre aveva toccato il tema del numero crescente di giovani che si tolgono la vita. Ma più volte papa Francesco, anche nei mesi scorsi durante l'Angelus di piazza San Pietro, aveva invitato a pregare per le vittime di "un'aggressività sociale che scoppia, nascosta, distruttiva".

Il suicidio costituisce la seconda causa di morte nei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni e l’autolesionismo colpisce in Europa circa 1 adolescente su 5. Il tasso di suicidio annuo a livello mondiale è pari a circa 11 persone ogni 100.000 abitanti (fonte OMS), costituendo l’1,5 % di tutte le cause di morte e la seconda causa di morte tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni.