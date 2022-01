Zona gialla: Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna e Valle d'Aosta verso il cambio colore da lunedì

Zona gialla e zona arancione: si accendono le spie di allarme contagi. Il sistema dei colori delle regioni che ci accompagna da due anni (tarato sul virus che causa il Covid e che non era veloce come quello attuale, Omicron e Delta) si azionerà questa settimana per ben quattro regioni che attualmente sono in zona bianca e che però hanno registrato un'incidenza di casi molto alta, un aumento di ricoveri e di ingressi in terapia intensiva tale da proiettarle rapidamente verso scenari peggiori. Era il caso del Piemonte sette giorni fa: era in zona bianca ma con numeri simili a quelli del Veneto, che una settimana fa era una regione proiettata verso l'arancione.

APPROFONDIMENTI LA MAPPA Ecco chi rischia l'arancione SALUTE Foto COVID Rischio "alto" per 10 Regioni

Omicron, i posti letto in terapia intensiva salgono. Raddoppiano i bimbi ricoverati

Vanno verso il passaggio dal bianco al giallo le regioni Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna. Sono già "gialle" Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Saranno quindi in tutto 15 le regioni italiane in zona gialla. Anche se alcuni territori stanno segnalando situazioni molto critiche, oltre soglia: Liguria, in primis ma anche Piemonte, provincia autonoma di Trento, Calabria e Marche.

Omicron, Pregliasco: «Servono lockdown mirati». Burioni: «Multa 100 euro a No vax? Sono pochi»

Per capire com'è la situazione bisogna guardare alla capacità di assistenza degli ospedali. E non è solo una questione di posti letto e reparti che si stanno riempiendo, alcuni in modo rapido e preoccupante al punto da bloccare le accettazioni (i casi di Napoli e Palermo sono eloquenti), ma anche un problema di personale che si sta contagiando perché inevitabilmente esposto al virus e che quindi rischia di lasciare sguarniti quegli stessi reparti.

Qui le azioni che tutti possono mettere in pratica per contribuire a salvaguardare gli ospedali