Regioni e Province, 1,5 miliardi per le Pmi: ecco la mappa di tutti gli interventi

Regioni e Province Autonome si sono mosse in maniera tempestiva mettendo in campo un complesso di policy, introducendo, in linea generale, un potenziamento degli strumenti già esistenti in termini di risorse e alcune modifiche per ampliare la platea dei soggetti destinatari con un indirizzo, dove possibile, verso i settori maggiormente interessati dalla crisi. In totale sono stati messi a disposizione 1,5 miliardi, in prevalenza a favore del mondo delle imprese.Inoltre, sono stati promossi interventi strettamente connessi alle politiche nazionali, con l'obiettivo di potenziare le risorse finanziarie già assegnate. A tal fine si richiamano le misure di implementazione/costituzione delle sezioni speciali regionali del Fondo Centrale di Garanzia per le pmi.Ma ecco il dossier con il quadro di ricognizione delle disposizioni a favore del sistema produttivo emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 curato dalla segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Settore Attività Produttive.