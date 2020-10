Reggio Emilia, sparatoria tra la folla in piazza del Monte: tre ragazzi feriti. Un giovane è grave in ospedale

Reggio Emilia, sparatoria in piazza: tre ragazzi feriti. Un giovane è grave in ospedale mentre è caccia al ragazzo che ha aperto il fuoco. Spari e paura in pieno centro verso le 23:30 di ieri, in piazza del Monte. Tre giovani sono rimasti feriti: il ragazzo rimasto ferito in modo grave è stato portato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Nuova. Ad aprire il fuoco, a quanto pare con una pistola scacciacani modificata, sarebbe stato un ragazzo dopo una discussione con altri giovani per motivi da ricostruire. Il responsabile è fuggito tra la folla spaventata, che ha cominciato a scappare in ogni direzione, facendo perdere le proprie tracce. Ora è ricercato dalla Polizia. Sul posto è arrivato anche il sindaco Luca Vecchi.

Sul posto presenti anche Carabinieri, Polizia municipale e Guardia di finanza, che erano in zona a presidiare i luoghi della movida in ottemperanza al Dpcm del Governo. La zona è stata transennata. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile.

