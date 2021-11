Reggio Emilia, donna accoltellata in un parco: l'ex compagno sospettato dell'omicidio

A Reggio Emilia una giovane donna, Juana Cecilia Hazana Loayza, una 34enne di origini peruviane, è stata trovata morta in un parco pubblico in via Piatti. Sul corpo, all'altezza del collo, aveva almeno una ferita da arma da taglio. Il cadavere è stato ritrovato riverso, a faccia in giù. I sospetti si sono concentrati sull'ex compagno, su cui sono in corso accertamenti: è stato localizzato dai carabinieri e portato in caserma, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Nella caserma, anche il pm Maria Rita Pantani. L'intervento nel parco dell'ex polveriera, vicino a via Patti, è delle 9.30 quando un residente ha chiamato il 112 segnalando il cadavere. La donna è stata uccisa con ferite mortali provocate da un coltello, trovato sul posto. Il cadavere è stato trovato a ridosso di una recinzione che delimita il parco da un condominio.

APPROFONDIMENTI PADOVA Bianca Maria muore dopo una notte di agonia IL CASO Forlì, Covid uccide un'intera famiglia STATI UNITI Petra Mayer morta all'improvviso a 46 anni: addio alla... IL CASO Nada Cella, trovate tracce di sangue sullo scooter di Annalucia...

Elisa uccisa mentre prendeva il sole sul Piave, l'assassino è incapace di intendere: forse non imputabile

Donna trovata morta in un parco

A dare l'allarme è stata una cittadina intorno alle 9 di questa mattina dopo aver sentito un telefono squillare incessantemente senza risposta: sul posto sono intervenuti i carabinieri, il sostituto procuratore e il personale medico che però non ha potuto fare altro che accertare il decesso della donna.