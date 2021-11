Reggio Emilia, donna trovata morta in un parco: ipotesi omicidio

A Reggio Emilia una giovane donna, al momento ancora non identificata, è stata trovata morta in un parco pubblico in via Piatti. Non si esclude che possa essere stata uccisa: sul posto i carabinieri e il sostituto procuratore Maria Rita Pantani. Ci sarebbero elementi, da verificare, che portano a pensare a un omicidio. Il cadavere infatti è stato trovato a ridosso di una recinzione che delimita il parco da un condominio. Sono in corso i rilievi, ma dai primissimi accertamenti sul corpo sono state trovate ferite da arma da taglio.

Donna trovata morta in un parco

A dare l'allarme è stata una cittadina intorno alle 9 di questa mattina dopo aver sentito un telefono squillare incessantemente senza risposta: sul posto sono intervenuti i carabinieri, il sostituto procuratore e il personale medico che però non ha potuto fare altro che accertare il decesso della donna. Le generalità sono ancora sconosciute: dai primi rilievi la donna sembra avere circa 35 anni e gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di chi abita nella zona nella speranza che qualcuno possa aver visto o sentito qualcosa.