Reggio Emilia, malore al ristorante: Alberto Moreni muore a 51 anni davanti agli amici

Un uomo è morto per un malore mentre si trovava a cena con alcuni amici. Alberto Moreni, 51 anni, si è alzato da tavola dicendo di non sentirsi bene, poi è stramazzato al suolo non riprendendo più coscienza. È deceduto di fronte agli amici, che scioccati cercavano aiuto e provavano a rianimarlo invano.

Cosa è successo

Alberto Moreni, pastore di Villa Minozzo (Reggio Emilia) è morto sabato sera, mentre si trovava all'Osteria del Maggio di Costabona. Il malore è sopraggiunto intorno alle 22.30. Secondo una prima ricostruzione del personale sanitario e devi carabinieri, l'uomo sarebbe stato ucciso da un infarto fulminante. Inutili le manovre di rianimazioni fatte dai soccorritori del 118. Il 51enne non era sposato e viveva nella casa di famiglia, dove conduceva un'azienda agricola. Lascia la mamma di 92 anni e tre fratelli.