Reggio Calabria, tabaccaia uccisa: fermato un cittadino filippino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è un fermo per l'omicidio di Mariella Rota, la tabaccaia di 66 anni uccisa a coltellate ieri nell'androne del palazzo in cui abitava, in via Melacrino, a Reggio Calabria. Si tratta di un cittadino filippino di 43 anni. L'uomo sarebbe un cliente abituale della rivendita in cui andava a giocare al Lotto. La donna, secondo una prima ricostruzione, l'avrebbe sorpreso mentre stava cercando di introdursi nella tabaccheria passando dall'androne. Alcuni vicini hanno sentito le grida della donna, poi il silenzio.Sul posto è intervenuta la polizia che ha condotto le indagini. L'omicida, secondo quanto riferito da un investigatore, avrebbe accoltellato la donna con «particolare violenza». Non è ancora chiaro se l'autore dell'omicidio fosse solo o se vi fosse qualcuno con lui. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 17 in Questura