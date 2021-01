Covid a Reggio Calabria: 150 persone in piazza e in 30 al bar. Multe e chiusura del locale

Assembramenti e regole non rispettate. Gli agenti del Commissariato di Taurianova (Reggio Calabria), nell'ambito dei controlli sul rispetto della normativa anti Covid, sono intervenuti in Via XXIV Maggio e in Piazza Italia, dove erano presenti circa 150 persone, in condizioni di pericoloso assembramento.

I poliziotti, coadiuvati da personale del Commissariato di Cittanova, hanno anche constatato la presenza di circa 30 persone in un bar, 6 delle quali sono state sanzionate per la violazione dei protocolli previsti per la prevenzione della pandemia. Il titolare del bar è stato sanzionato ed è stata disposta la chiusura del locale per cinque giorni.

