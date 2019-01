Regeni, pressioni sul consulente legale della famiglia: indaga la procura di Roma

Pressioni sul consulente egiziano dei famigliari di Giulio Regeni al Cairo. Questo l'oggetto di un esposto presentato dall'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia del ricercatore ucciso, alla lucve del quale la Procura di Roma ha aperto una indagine. Le pressioni sarebbero arrivate da personale della National Security di Nasr City. All'ufficio della National Security appartengono alcuni degli ufficiali indagati dai pm capitolini nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Regeni.

L'esposto, in base a quanto si apprende, è stato depositato ieri negli uffici della Digos di Genova e arriverà all'attenzione del pm Sergio Colaiocco nei primi giorni della prossima settimana. Nel documento l'avvocato Ballerini ricostruisce gli eventi delle ultime ore ritenendo «leso il diritto di difesa della famiglia Regeni» e «lo svolgimento dell'attività difensiva nel loro interesse, in particolare in relazione alla situazione processuale, con la recente iscrizione nel registro degli indagati di cinque ufficiali egiziani».

