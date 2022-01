Reddito di cittadinanza ai mafiosi: denunciate cinque persone nel catanese

Cinque tra mafiosi e membri di famiglie malviventi della provincia di Catania percepivano illegalmente il reddito di cittadinanza. La denuncia è partita dai Carabinieri di Paternò, che hanno portato alla luce dichiarazioni mendaci e omissioni informazioni dovute. Il lavoro degli investigatori ha ricondotto a persone che erano state condannate per reati di associazione di tipo mafioso, ma che sono comunque riuscite a ottenere il benefit dello stato.

APPROFONDIMENTI CRONACA Video ABRUZZO Incassava il reddito e aveva la droga in casa UMBRIA PAY Bettona, per avere il reddito di cittadinanza redige lo stato di... RIETI La Guardia di finanza smaschera 268 furbetti del reddito di...

Reddito di cittadinanza ai mafiosi

Tra le persone denunciate P.P., attualmente detenuto, capo e organizzatore del clan Alleruzzo-Assinnata-Amantea, articolazione territoriale della famiglia Santapaola-Ercolano di Catania, arrestato in un blitz durante la recente operazione "Sotto Scacco"; A.R., attualmente detenuta, appartenente al clan Rapisarda, attivo nel comune di Paternò e articolazione locale della famiglia Laudani di Catania, moglie di Rapisarda Salvatore, alias Turi u porcu, reggente dell'omonimo clan, attualmente detenuto in regime speciale art.41-bis. S.S. appartenente al gruppo di Picanello della famiglia Santapaola-Ercolano di Catania, nonché altre due donne che hanno richiesto e ottenuto il beneficio, per conto dei propri coniugi, pur essendo anche quest'ultimi gravati da sentenze di condanna definitive per associazione di tipo mafioso.

L'importo complessivo riscosso indebitamente, a vario titolo tra marzo 2020 e lo scorso settembre, è di oltre 48mila euro. L'Inps ha confermato l'importo e ha revocato immediatamente il beneficio, che è da sempre subordinato ad una serie di requisiti da possedere, tra cui l'assenza di condanne (con sentenze irrevocabili) per reati, tra gli altri, di associazione di tipo mafioso o truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.