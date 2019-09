Reddito di cittadinanza, pasticciere napoletano denuncia: «Dipendenti via per l'assegno»

La sua storia ha fatto molto discutere ma il pasticciere napoletano Salvatore Capparelli è più che mai deciso a denunciare quello che gli è accaduto: il laboratorio della sua pasticceria, Il capriccio, che si trova nel centro di Napoli ed molto rinomata per i babà e le sfogliatelle, è infatti rimasto semi deserto. Circa il 60 per cento circa dei suoi dipendenti ha infatti deciso di licenziarsi. Motivo? Il pasticciere non sembra avere dubbi: il reddito di cittadinanza.

Il pasticciere è stato invitato a raccontare la sua storia, già pubblicata nei giorni scorsi dal Mattino di Napoli, alle telecamere di "Mattino Cinque", dove Capparelli ha ribadito la sua tesi: a causare la fuga in massa dei pasticcieri sarebbe stato il sussidio di disoccupazione, o il reddito di cittadinanza. «Chi ha un impiego si fa licenziare per godere di un assegno. Allo Stato non chiedo di eliminare il reddito - ha precisato il pasticciere napoletano - ma di fare in modo che funzioni».



