Reddito di cittadinanza con la barca a vela: denunciato a Milazzo un uomo che ha preso 15mila euro in due anni

È una combo stonata: il possessore di una barca a vela che percepisce il reddito di cittadinanza. A scoprirlo sono stati i finanzieri della sezione Operativa navale di Milazzo (Messina) nell'ambito dell'attività di controllo economico del litorale.

Per eludere il fisco, l'uomo aveva immatricolato l'imbarcazione in Belgio, omettendo di indicare il bene nella dichiarazione dei redditi fra gli investimenti patrimoniali e le attività finanziarie detenute all'estero, riuscendo così a intascare indebitamente il sussidio statale.

Il proprietario, un cittadino italiano, è stato segnalato all'autorità giudiziaria e all'Inps per l'interruzione dell'erogazione del beneficio nonché per l'avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite (oltre 15.000 euro in poco meno di due anni).

