Record di multe a Milano, riceve 52 sanzioni in un giorno. «Tutte per la zona C»

Cinquantadue multe per violazioni commesse in 90 giorni. È il record raggiunto da un ragazzo residente a Milano che ha postato la pila di contravvenzioni in un video su TikTok diventato virale.

Nel filmato (ripreso da un amico) si vede il "malloppo" di fogli verdi, tutti riferiti a una sola infrazione, evidentemente commessa più volte nel corso del tempo: «Sono tutte per la zona C» (una zona Ztl a Milano ndr), spiega nei commenti l'autore del video.

Multe record a Milano, il video

Il filmato ha avuto un tale successo da spingere l'autore a postare anche un altro video in cui si vede il destinatario delle multe all'interno di un'auto mentre apre le singole buste arrivate per posta relative alle sanzioni amministrative.

Ironia social: «se arrivi a 100 c'è un bonus»

Il video ha raggiunto in un giorno circa 6mila "mi piace" e 200 commenti. Tanti ironici: «Mi sembravano biglietti da 100 euro» scrive un utente o quando arrivi a 100 in automatico scatta il bonus.

Ma a quanto pare non è un caso isolato: «Io ne ho prese 37 in 30 giorni» dice un utente «Io in vacanza . Svizzera, Germania e Olanda. al rientro avevo 3 multe da ogni paese e il ritiro patente in Germania» continua un altro. E infine arrivano anche consigli: «Se sono per lo stesso motivo si possono contestare.la legge e chiara la multa deve essere educativa. io ho preso 4 Ztl il 3minuti. Contestata e pagata una sola».

C'è poi chi racconta la sua esperienza, che sembra essere peggiore. «Io ho avuto un verbale da 17mila euro in un giorno», scrive nei commenti Cristian.