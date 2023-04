Rebecca Di Molfetta sparita da Bisceglie, ha 16 anni ed era uscita per andare a scuola. L'appello: «Ti aspettiamo»

Si sarebbe dovuta recare a scuola, nella vicina Molfetta, ma lì non è arrivata. Le tracce di Rebecca Di Molfetta, 16 anni, di Bisceglie, si sono perdute dalle prime ore del mattino di ieri. La ragazza, studentessa irreprensibile del liceo classico "Leonardo da Vinci", è scomparsa nel nulla: familiari e amici vivono momenti di fortissima angoscia. Il padre Sergio ha lanciato l'allarme anche attraverso i social in serata, dopo essersi rivolto alle forze dell'ordine. Ha pubblicato due foto della figlia, chiedendo a chi l'avesse vista di farsi avanti per dare una mano alle ricerche che procedono incessanti.

Il messaggio sui social della scuola

Rebecca Di Molfetta è uscita di casa regolarmente, ma compagni di classe della IIB e docenti non hanno ricevuto alcuna sua notizia. Questa mattina, sui social del liceo molfettese, è comparso un messaggio nel quale si fa appello alla ragazza, nell'ipotesi di un allontanamento volontario, affinché faccia ritorno a casa: «Ti aspettiamo». La giovane è alta circa 1.70, bruna e ha un piccolo neo sopra il labbro destro.