Sicurezza, Gabrielli: calo dei reati, uno su tre commesso da stranieri

Prende la parola Franco Gabrielli. «I dati sulla criminalità sono incontrovertibili, da 10 anni c'è un trend in calo complessivo dei reati. Ma c'è anche, negli ultimi anni, un aumento degli stranieri coinvolti tra arrestati e denunciati, questo è inequivoco». Lo ha detto il capo della polizia intervenendo al Festival delle città in corso di svolgimento a Roma. Gabrielli ha sottolineato che «nel 2016, su 893 mila persone denunciate e arrestate, avevamo il 29,2% degli stranieri coinvolti; nel 2017 la percentuale è salita al 29,8%, nel 2018 al 32% e in questo 2019 che sta quasi finendo il trend è lo stesso, siamo quasi al 32%». «Tenendo conto che gli stranieri nel nostro paese, sono il 12%, tra legale e non - ha concluso - questo dà la misura del problema».

