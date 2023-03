Lunedì 13 Marzo 2023, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 16:22

L'auto? Sempre più costosa: ora anche l'assicurazione aumenta, pure se non avete provocato incidenti nell'ultimo anno. Quest'anno i rincari legati alle quattro ruote ammontano a oltre 4.200 euro, il 5% in più, in media, rispetto a 10 anni fa. Tra carburante e manutenzione, pedaggi e revisione la stangata è assicurata. Aggiungete anche che per la prima volta dopo nove anni si registra un rialzo delle Rc auto. Dal 2014 i premi Rc Auto erano dimunuiti in modo costante.

Dai 475 euro del premio medio delle assicurazioni rilevato dall'Ivass nel quarto trimestre del 2014 si era scesi, progressivamente e ininterrottamente, fino ai 360,1 euro dell'ultimo trimestre del 2021.

Ora c'è un primo rialzo dello 0,7% nel quarto trimestre dello scorso anno a circa 363 euro.

Al prezzo finale pagato dall'automobilista, ricorda l'Ivass, concorrono la fiscalità, gli sconti sul prezzo di listino e le provvigioni corrisposte agli intermediari nonchè le principali clausole contrattuali, incluse quelle relative alla "scatola nera". Dall'analisi del quarto trimestre emerge poi che tre province su quattro registrano un incremento dei prezzi: gli aumenti interessano prevalentemente le province del Centro e del Nord.

Questi, in basso, gli aumenti rilevati dall'Osservatorio sulle Rc Auto di Facile.it

Roma, la città con l'Rc auto più aumentata

A guidare la non invidiabile classifica è Roma (+3,3%), seguita da Bolzano (+3,2%) e da Aosta (+2,7%). Un dato positivo è invece il fatto che non si sia interrotta la lenta ma progressiva chiusura del differenziale di prezzo tra le province del Nord e del Sud. Tra Napoli e Aosta lo spread rilevato tra ottobre e dicembre scorso era pari a 239 euro, in diminuzione del 7,7% su base annua e del 46,7% rispetto al quarto trimestre del 2014. L'Ivass segnala poi come il 22,1% delle polizze preveda una clausola legata alla presenza di scatola nera (+0,6%) che è molto più diffusa nel Mezzogiorno (nella provincia di Caserta, ad esempio, è presente nel 66,8% dei contratti). Nel periodo preso in considerazione dall'ultima rilevazione Iper le compagnie assicurative, sottolinea l'Ivass, hanno adottato strategie sui premi «eterogenee». Si osservano, infatti, variazioni del prezzo su base annua che oscillano dal -7,8% al +17,6 per cento.

L'Osservatorio sulle Rc auto di Facile.it ha calcolato un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo del 2022. Si va dai 447,91 euro del febbraio 2022 ai 515,41 del febbraio appena trascorso. La variazione rispetto a 6 mesi fa (469,10 euro) è del +9,87%.