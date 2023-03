XIX settimana d'azione contro il razzismo: arriva l'iniziativa «C'era una (s)volta - storie che cambiano il mondo»

«C’era una (S)volta – storie che cambiano il mondo» è un progetto promosso dalle Associazioni M.A.S.C. APS e Dire Fare Cambiare APS in collaborazione con ItaliaHello Onlus, Kaos Kult, Scuola di Teatro DamArte di Capena, UniTre di Marsciano, Fondazione Comunità Marscianese, OSMA, Comune di Marsciano (PG) e realizzato grazie al contributo di Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per la promozione di azioni positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni etnico-razziali, anche con riferimento alle discriminazioni multiple, in occasione della XIX Settimana di azione contro il razzismo.

L'intento del progetto, giunto alla sua seconda edizione, è dare vita ad un'ampia campagna di informazione, sensibilizzazione e comunicazione incentrata sulle storie positive di integrazione riuscita per contrastare il clima d'odio presente nel nostro Paese. La II edizione del progetto vuole continuare a raccontare nuove storie di integrazione riuscita, in parte individuate da ItaliaHello Onlus e in parte selezionate tra quelle raccolte dalla gente comune tramite il sito web. Grazie all’ illustratrice Elisa Pacitti le storie sono diventate una mostra virtuale e un ebook. A narrarle tramite registrazioni audio sono stati gli anziani dell’UniTre di Marsciano e della Fondazione comunità Marscianese insieme ai bambini del doposcuola dell’O.S.M.A. Sul sito storiechecambianoilmondo.it sarà possibile continuare a condividere le proprie storie di integrazione riuscita. Durante questa settimana (20-26 marzo), saranno realizzati dei laboratori per i bambini e le bambine della scuola elementare di Marsciano (PG) – Direzione Didattica I° Circolo Marsciano.









Protagonista degli incontri sarà un gioco interattivo virtuale creato appositamente, tramite il quale affronteranno sfide per riflettere sul tema delle differenze. È un gioco di cooperazione, al termine della partita non ci sarà un solo vincitore, ma verrà consegnato ai partecipanti un Attestato di svolta, una qualifica che li rende promotori del cambiamento culturale. Tutto il materiale del gioco e il toolkit per la replicabilità sono scaricabili dal sito ufficiale del progetto.

Presso la scuola di teatro DamArte (Capena), Kaos Teatro (Roma) e il gruppo artistico-musicale The New Poets (IIS N. Copernico-Carpeggiani di Ferrara), è stato sviluppato il laboratorio teatrale dal titolo «La (s)volta che vorrei», partendo dalle storie narrate con C’era una (S)volta, per arrivare ad un mondo immaginario dove le «eccezioni» di integrazione riuscita saranno finalmente la regola.

Il prodotto finale del laboratorio è un video spot incentrato sulle «visioni» ed i sogni dei ragazzi rispetto al futuro, sulla scia del discorso «I have a dream» di Martin Luther King, pronunciato il 23 agosto 1963, esattamente 60 anni fa: «Io ho un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione dove non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per ciò che la loro persona contiene. Io ho un sogno oggi».