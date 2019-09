Palermo, cliente insulta dipendente di colore: «Non sei una vera italiana», la proprietaria del B&B lo caccia

La proprietaria di un bed and breakfast a Palermo ha sbattuto fuori un cliente a causa di alcune battute razziste nei confronti di una delle sue dipendenti. L'uomo, un 70enne di Milano, se l'era presa con una ragazza di colore - nata in Italia, ma ghanese di origine - che lavora nel B&B, arrivando persino a fare allusioni sulla presunta "superiorità" degli italiani rispetto ai migranti.

A raccontare la vicenda è stata proprio la proprietaria del B&B con un post su Facebook: «Caro ospite ignorante, per noi nascere a Palermo è sufficiente per essere italiani e se per te i siciliani non lo sono, stattene serenamente a casa tua. Se pensi che il "vero italiano" sia un essere superiore, noi tutti siamo più italiani di te! Felice di averti, con il sorriso, sbattuto la porta in faccia perché qui è casa mia e non diamo il benvenuto a chi non lo merita. W il mondo a colori». Una risposta a tono, un gesto molto forte, ma sicuramente molto efficace nella battaglia al razzismo.



Ultimo aggiornamento: 09:01

