Ravenna, neonato morto prima di essere dimesso dall'ospedale dopo il parto. Aperta un'indagine

Doveva essere dimesso dall'ospedale ma è morto prima. È successo a Ravenna domenica mattina. Era appena nato ma il piccolo non ce l'ha fatta. Lo riporta il Resto del Carlino. Il fatto è avvenuto all'uscita del reparto di ostetricia e tutto dovrà essere ricostruito nei dettagli dai magistrati che hanno aperto un'indagine.

Neonato morto prima di essere dimesso

Oggi, informa il quotidiano, sarà conferito l'incarico per l'autopsia. La giovane mamma era ricoverata in ostetricia da un paio di giorni e il bambino era nato con un parto fisiologico senza alcuna sofferenza, si legge, aggiungendo che il neonato era pronto per andare a casa. Invece, al momento di lasciare l'ospedale, proprio sotto gli occhi dei genitori il piccolo è deceduto.

