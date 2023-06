Ravenna, una enorme macchia scura spunta in mare: è l'effetto dell'alluvione

Le ultime acque dell'alluvione sono arrivate in mare e, in particolare nella zona di Casal Borsetti (Ravenna) stanno creando una macchia scura anche verso il largo. Nel canale in destra di Reno c'è stata una moria di pesci, molti dei quali raccolti nei giorni scorsi ed è forte la puzza dell'acqua sporca che si getta in Adriatico. Già lunedì pomeriggio era stata segnalata un'ingente quantità di pesci morti nel canale Mandriole, che arriva da Conselice e si inserisce nel Destra Reno. Arpa aveva riscontrato una colorazione scura delle acque, con cattivo odore, e la pressoché totale assenza di ossigeno, che ha causato la moria dei pesci.

Emilia-Romagna, l'alluvione fa strage di vongole. Produttori disperati: «Solo gusci vuoti». Prezzi alle stelle

In merito al «tappo» che si era venuto a creare nei giorni scorsi a Canal Borsetti ( Ravenna) dove sfocia il canale in destra di Reno, l'Arpae ha precisato che la separazione netta tra le acque nere provenienti dalle zone alluvionate e quella del mare è determinata dalla densità delle acque.