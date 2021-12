Ravanusa, esplosione: la prossima settimana via all'incidente probatorio

Prosegue l'inchiesta sull'esplosione dell'11 scorso a Ravanusa. Dieci persone, tra vertici nazionali e regionali di Italgas, sono state indagate dalla Procura di Agrigento. Nell'esplosione morirono nove persone, compresa una donna al nono mese di gravidanza.

Il fascicolo, che ipotizza i reati di disastro colposo ed omicidio colposo plurimo, è stato aperto come atto dovuto per eseguire la prossima settimana un incidente probatorio, e quindi irripetibile, nel luogo della tragedia, in via Trilussa. La notifica degli avvisi di garanzia è in corso.

Italgas Reti informa che nell’ambito delle indagini volte ad accertare le cause del tragico incidente accaduto lo scorso 11 dicembre a Ravanusa (AG), alcuni suoi dipendenti sono stati raggiunti da avvisi di garanzia notificati dal Tribunale di Agrigento. Gli avvisi si rendevano necessari al fine di poter effettuare nel contraddittorio delle parti accertamenti tecnici non ripetibili, che si svolgeranno nei prossimi giorni per ricostruire la dinamica degli eventi. La società, nel prendere atto di tali provvedimenti, conferma la massima collaborazione nel corso delle prossime attività a supporto agli inquirenti, come ha fatto fin dall’inizio.