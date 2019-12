Rapper napoletano salta su un'auto dei carabinieri, la vandalizza e posta il video sui social

NAPOLI - « Un rapper, napoletano , Jordan Jeffrey baby, come egli stesso pronuncia nel filmato, ha postato su uno dei suoi profili social, dare vita ad uno pseudo-freestyle rap, in zona Piazza della Carità,sbraitando, urlando, saltando sul tettuccio di un'autovettura dei carabinieri ed infine sputando. Il video è stato inviato come segnalazione da un cittadino. Questa non è arte, né musica, nè alcun tipo di espressione di pensiero, è soltanto becero vandalismo e per questo abbiamo proceduto alla denuncia di questa persona che dovrà rispondere per il grave gesto commesso», fanno sapere il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ed il Consigliere della Municipalità 2 dei Verdi Salvatore Iodice.

Incidente a Linate, il rapper Ghali a bordo filma il furgone che urta l'aereo

Mike Highsnob: «Ero bipolare. Sono guarito grazie alla trap... forse»

Ultimo aggiornamento: 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA