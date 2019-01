Rapinatori golosi: fanno irruzione in un'azienda agricola rubano soldi poi tornano a prendere le cassette di funghi

Rapinatori golosi a cui evidentemente i soldi non bastavano. In quattro rapinatori, armati di pistola e col volto coperto, hanno fatto irruzione all'interno di un'azienda che si occupa della raccolta, lavorazione e distribuzione all'ingrosso di funghi e, dopo aver immobilizzato due dipendenti, si sono fatti consegnare il denaro (la somma è in corso di quantificazione) custodito in cassaforte e alcuni bancali di prodotti alimentari surgelati che sono stati caricati su un camion alla cui guida si trovava un altro complice. È accaduto nella serata di ieri nella zona industriale di San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento. © RIPRODUZIONE RISERVATA